Costa (Liguria Popolare): "Approvato l'ordine del giorno per la gestione del lupo nell’entroterra"

Tutelare l’ambiente e le sue specie, ma anche le imprese e l’economia: è questo lo spirito alla base del sostegno che il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa ha dato all’ordine del giorno - a prima firma del consigliere De Paoli - sulla gestione della presenza del lupo nell’entroterra ligure.

“I lupi sono sempre più numerosi nel nostro territorio - spiega il consigliere Costa - e vanno a colpire gli animali d’allevamento creando grossi danni alle aziende. L’ordine del giorno ha lo scopo di impegnare la giunta a cercare, nelle relative sedi, una soluzione che, pur preservando il lupo, tuteli le imprese e la nostra economia”.

Per il presidente di Liguria Popolare: “È importante proteggere il lupo, ma al tempo stesso devono essere trovate soluzioni per arginarne l’effetto sul territorio e per supportare le tante realtà che – grazie ad agricoltura e allevamento – riescono ad essere vettori importanti per l’economia della Regione e per la tutela dell’ambiente”.