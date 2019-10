A Cairo il convegno “Approccio Multidisciplinare in Ortopedia: focus sull’Arto Superiore”

Dopo il grande riscontro ottenuto dal Convegno svoltosi lo scorso 30 marzo prosegue il progetto di formazione in Medicina Multidisciplinare con accreditamento ECM e patrocinato dall’Ordine dei Medici di Savona, da Fondazione Lorenzo Spotorno e dai Comuni di Carcare e Cairo Montenotte.

L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 5 ottobre, presso il Palazzo di Città a Cairo Montenotte.

Non solo una serie di eventi scientifici trattati da esperti del settore, bensì un momento di incontro/confronto dedicato all’osservazione del paziente nella sua totalità in una versione inedita; l’Arte incontra la Medicina con due Testimonial di riconosciuto successo: il PittoreScultore Claudio Carrieri e la Vocal Builder-Cantante-Musicista Danila Satragno, che illusteranno con la propria esperienza personale quanto l’Arto Superiore rappresenti l’espressione dell’Artista o ne influenzi le performance. Evento coordinato dal Dott Quaini Stefano Md (Direttore Scientifico) e dal Dott. Ft Miliacca Massimo Osteopata D.O. (Direttore Didattico) e un Board scientifico di Primo Livello su scala Nazionale ed Internazionale composto da oltre 20 relatori di diverse Discipline Sanitarie, tra cui: Dott Andrea Barbanera (Primario S.C. Neurochirurgia Ospedale Alessandria-Consiglio Direttivo SiNch), Dott Filippo Castoldi (Direttore Clinica Universitaria Ortopedia e Traumatologia di Torino – Premio Award 2018 a New Orleans in Chirurgia Protesica di Spalla), Dott. A.Lozza (Neurologo, Ricercatore e Professore a Contratto Università di Pavia), Dott. Carlo Grandis (Istituto Ortopedico Galeazzi), Dott. Giovanni Serafini (Professore a Contratto Università di Genova-membro S.I.R.M.), Dott. P. Lazzoni (Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Ge-Voltri), Dott. N. Ivaldo (Clinica San Pio X Humanitas Milano).