Noli celebra sant'Eugenio: domenica messa con il Vescovo

La Parrocchia San Pietro si prepara a celebrare la festa di sant'Eugenio, patrono di Noli. Nella concattedrale è collocato infatti un altare seicentesco in cui sono conservate le reliquie del vescovo africano. Una tradizione afferma che Eugenio avesse concluso la sua esistenza in esilio sull'isola di Bergeggi, dove edificò una chiesa, e che le sue reliquie, successivamente traslate nella Chiesa San Paragorio, ricomparvero miracolosamente nel luogo di culto da lui fondato.

In questi giorni feriali alle ore 18 in chiesa si svolge la Novena di Sant’Eugenio. Venerdì 11 luglio alle ore 21 si reciterà il vespro e si terrà la traslazione dei Corpi santi. Le messe festive saranno officiate sabato 12 luglio alle 18 nella concattedrale, domenica 13 luglio alle 8:30 nell'Oratorio Sant'Anna, alle 11 e alle 18 ancora in chiesa. La celebrazione delle 11 sarà presieduta dal vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino e seguita da un aperitivo conviviale in piazza.

Lunedì 14 luglio alle ore 16:30 partirà la processione delle barche, alle 18:30 sarà benedetto il mare e alle 21 nella concattedrale si reciterà il vespro e saranno riposti i Corpi santi.