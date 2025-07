Pietra, un 8 luglio speciale per celebrare i 500 anni del Miracolo di San Nicolò

Serata speciale a Pietra Ligure in occasione del 500° anniversario del Miracolo di San Nicolò. Secondo la tradizione, nel 1525 il Santo patrono sarebbe intervenuto in modo prodigioso per fermare una devastante epidemia di peste che colpiva la comunità. Cinque secoli dopo, la città si stringe attorno a questa ricorrenza con una serie di eventi solenni e spettacolari.

Il programma si aprirà alle ore 20 nella Basilica di San Nicolò con la tradizionale messa presieduta dal Vescovo Guglielmo Borghetti. Seguirà la processione, con la suggestiva benedizione del mare, che si concluderà in piazza San Nicolò con l'affidamento della città al Santo patrono. La celebrazione raggiungerà il suo apice alle ore 23 con un grande spettacolo pirotecnico sul pontile Marinai d’Italia, intitolato The big show, attesissimo momento conclusivo della giornata.

“Un anniversario straordinario merita una celebrazione indimenticabile: luci, suoni e coreografie suggestive – ha dichiarato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi – Per i cinquecento anni anni dal Miracolo di San Nicolò, vi aspettiamo per 'The big show', al pontile Marinai d'Italia, dalle 23, per uno spettacolo emozionante tra fuochi d’artificio, musica e giochi di luce mozzafiato. Un evento che unisce tradizione e meraviglia: musiche coinvolgenti, coreografie luminose e un gran finale che vi lascerà senza fiato! Una serata di emozioni sotto le stelle! Un’occasione unica per vivere insieme la storia, la fede e la magia della nostra comunità”.

A impreziosire ulteriormente le celebrazioni, Poste Italiane, in sinergia con la Parrocchia di San Nicolò di Bari, ha annunciato l’emissione di un annullo filatelico speciale, dedicato proprio al cinquecentenario del miracolo. Il timbro, raffigurante un’immagine simbolica della Basilica e dell’evento miracoloso, sarà disponibile presso lo sportello filatelico temporaneo allestito in Piazza San Nicolò, dalle 17 alle 21.30.