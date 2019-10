Eventi per tutti i gusti in provincia questa domenica 6 ottobre

Savona: si conclude oggi il 22° Raduno degli Alpini con la sfilata di massa della mattinata, con concentramento dalle 8 nell’Oltreletimbro, tra piazza delle Nazioni, Santa Rita e corso Tardy e Benech, e partenza del corteo per e 10, con un percorso che lungo corso Mazzini e via Gramsci arriverà alla Torretta, per proseguire in via Paleocapa sino a piazza Mameli.

Nell'occasione sarà inoltre possibile visitare alcuni musei in apertura straordinaria, ossia il Museo Pertini Cuneo (orario continuato 11-16), Pinacoteca e Museo della Ceramica (oggi 10-13.30 e 15.30-18.30 e domenica 10.00-13.30 ) ed il Museo Archeologico (10-14 e 15.30-17.30), con prezzi agevolati per i tesserati ANA, applicati anche alle visite a Palazzo Gavotti.

Presso gli edifici del seminario torna invece "Milisaona", il concorso di modellismo statico a cui si affianca la mostra a tema miniature.

Albenga: sotto le due torri approda per la prima volta in assoluto l'Oktoberfest. Dalle 12 alle 24, in Piazza Corridoni, una tre giorni all'insegna non solo della birra ma anche dello stinco di maiale con patate, dei wurstel bavaresi e dei crauti: il tutto seguito e curato dal ristorante di piazza delle Erbe "Da Giovannino". Previste per l'occasione diverse esibizioni musicali.

In piazza San Michele nella mattinata sarà possibile ammirare le Ferrari di passaggio nella città delle due torri.

Albisola Superiore: ultima giornata di “Mobilitutti Green”, un evento sulla mobilità alternativa, accessibile e sostenibile. In passeggiata Eugenio Montale esposizione di nuovi mezzi di trasporto ecosostenibili, educazione stradale, camminate e prove di mezzi elettrici, il tutto in collaborazione della Cooperativa sociale Bandiera Lilla, che si occupa di favorire il turismo di persone con disabilità.

Bergeggi-Spotorno: i due comuni del Golfo dell'Isola, unitamente a Vezzi Portio e Noli, ospiteranno sui loro lidi la nona edizione di "Swim the Island", diventata ormai una delle gare di nuoto in acque libere tra le top cinque per importanza d'Italia e non solo. Giornata di gare per i più grandi, per un appuntamento quest'anno votato più che mai alle tematiche ambientali ed alla salvaguardia del mare.

Carcare: dalle 8 alle 19.30 in piazza Cavaradossi a Carcare si svolgerà (anche in caso di maltempo) il “debutto” di questo consorzio in Val Bormida, con il patrocinio del Comune di Carcare e di Confcommercio Savona. Una straordinaria giornata di “shopping a cielo aperto” con i migliori ambulanti della Liguria.

Garlenda: nell'entroterra ingauno si evento dedicato alla politica, con la festa provinciale dalla Lega. Ritrovo a partire dalle 18 coi dibattiti dedicati a tematiche di attualità ai quali parteciperanno ospiti d'eccezione. Dalle 20 cena tipica ligure e band musicali.

Laigueglia: settima edizione "Week end in rosa" dedicato alle donne. Un susseguirsi di attività e proposte per le donne, alla ricerca di momenti di sport e di letizia, con l’occhio rivolto a chi, per motivi meno lieti, ha necessità di rivolgersi allo Sportello Antiviolenza Artemisia Gentileschi, cui saranno devoluti i proventi derivati dalle varie iniziative proposte.

Pietra Ligure: torna dopo il successo della scorsa primavera “Mercante per un giorno”, dalle 10 nel parcheggio di piazzale Geddo privati cittadini che con la loro prenotazione hanno aderito all'iniziativa- apriranno il bagagliaio della loro auto per vendere, scambiare o regalare tutto quello che a loro non pare più utile ma che potrebbe servire ad altri.

Varazze: si chiudono le celebrazioni per la Solennità della Madonna del Rosario, con la Solenne Processione (Via Cesare Battisti, piazzetta San Bernardo, vie Busci e Ciarli, piazza San Bartolomeo, vie Mameli, Gavarone e Cesare Battisti) dalle 16.30