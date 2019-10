Savona, l'annuncio del sindaco Caprioglio: "Nel mese di febbraio partiranno i cantieri per il recupero di villa Zanelli"

"A febbraio partiranno i cantieri per il recupero di villa Zanelli, gioiello del Liberty da decenni in stato di abbandono". Lo comunica sulla propria pagina Facebook il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"La nostra Amministrazione era insediata da poche settimane quando ha partecipato al bando "Riqualificazione Periferie Urbane" aggiudicandosi i finanziamenti per la rigenerazione del frontemare a Ponente compresa villa Zanelli".