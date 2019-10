Sanità. Toti al convegno del Forum Ambrosetti a Palermo: "Dal confronto tra regioni la sostenibilità dell'intero sistema"

Mondo della sanità a confronto a Palermo, a Palazzo dei Normanni. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di vice presidente della Conferenza delle regioni, è intervenuto alla giornata conclusiva del convegno "Il valore dell'ecosistema della salute come leva di crescita economica, coesione sociale e sviluppo sostenibile di un territorio" organizzato dal Forum Ambrosetti con il patrocinio della Regione Siciliana.

Toti, che ha aperto i lavori di questa mattina insieme al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha messo a fuoco la sostenibilità del servizio sanitario nazionale a fronte dei continui tagli (37 miliardi negli ultimi dieci anni) che hanno determinato difficoltà negli investimenti, nella costruzione nuovi ospedali, nel rinnovo del parco tecnologico; ha ricordato inoltre le azioni della Giunta ligure, che dal 2018 ha programmato, grazie all'efficientamento della spesa realizzato da Azienda ligure sanitaria Alisa, un investimento complessivo di 25 milioni di euro.

La prima fase (varata a maggio 2018) ha previsto la sostituzione di 24 grandi macchinari (acceleratori lineari, tac multistrato, gamma camera, risonanze magnetiche total body).

"La sanità - ha detto a margine del Convegno - è il principale problema ma anche una grande risorsa per il paese e soprattutto il principale compito delle regioni. L'aumento dell'età media della popolazione, l'innovazione delle cure e quindi l'accorciamento delle degenze, così come i temi della cronicità, dei nuovi investimenti, della gestione dei grandi dati aggregati del mondo sanitario sono campo di confronto tra le regioni per tenere sotto controllo la spesa pubblica, ma anche per riuscire a individuare sempre di più le migliori cure e la sostenibilità dell'intero sistema sanitario".