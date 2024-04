"Insieme per Carcare" voterà contro il bilancio consuntivo 2023

"Il bilancio consuntivo 2023, in approvazione nel Consiglio comunale di lunedì 29 aprile, è caratterizzato per 6 mesi anche dal nostro operato, pensiamo all'antipatica e impopolare vasta operazione di recupero crediti avviata anche nelle annualità precedenti che, ha prodotto una cospicua entrata permettendo all'ente di coprire il disavanzo a fine anno".

Ad affermarlo è Alessandro Ferraro, capogruppo di "Insieme per Carcare", che prosegue: "Quello del nostro gruppo consiliare sarà tuttavia un voto contrario, non per la tecnica correttezza numerica che, eravamo certi sarebbe arrivata come programmato ma, è un voto contrario per la scorrettezza etica con cui l'attuale maggioranza ha demonizzato il lavoro svolto da chi li ha preceduti, lasciando ancora ombre su diversi rapporti da loro tenuti con la Corte dei Conti. Per altro, anni difficili, c'era ancora la pandemia del Covid, ma oggi abbiamo già velocemente dimenticato. Una deprecabile prassi politica finalizzata ad autocelebrarsi come "maghi della finanza pubblica", titolo per altro conseguito in pochi mesi di gestione".

"È innegabile e leggibile dai numeri, soprattutto quelli del bilancio preventivo 2024, la volontà amministrativa a non produrre investimenti in conto capitale, per realizzare opere pubbliche strategiche attraverso il finanziamento di enti superiori, anzi è stata introdotta la pratica della restituzione delle risorse economiche già ottenute (passerella di via Abba come esempio)".

"Quindi ordinaria amministrazione con il minimo sforzo. Per ora la ricetta proposta alla cittadinanza è il completamento dei lavori programmati da tempo: così è il caso di via Abba per la messa in sicurezza del Bormida o della regimazione delle acque sulla collina della Boccialina; Così saranno le opere aggiuntive che derivano dalla convenzione per l'insediamento del nuovo supermercato", conclude Ferraro.