Cengio: chiusa per maltempo tutta la località Isole

Oltre alle scuole, il primo cittadino di Cengio Francesco Dotta dispone anche la chiusura di tutta la località Isole causa maltempo.

“Con ordinanza n. 54 del 20/10/2019, oltre alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 21 ottobre 2019, il sindaco Dotta ha disposto anche la chiusura di tutta località Isole e dunque degli impianti sportivi, dei locali della Associazione ProLoco Cengio - SV e de L'Idea Bar - Tennis Cengio a partire dalle ore 20:00 di domenica 20 ottobre 2019 e fino al termine dell’allerta rossa (ore 14:59 di lunedì 21 ottobre 2019) - spiegano dal Comune - Per tutta la durata dell’allerta rossa, si invita la popolazione ad evitare spostamenti, laddove non strettamente necessari.

Inoltre, considerato il probabile innalzamento del livello idrometrico di tutti i fiumi e torrenti, si raccomanda vivamente di non sostare lungo i ponti o gli argini degli stessi”.