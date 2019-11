Finale, pino crolla sull'Aurelia all'altezza del porto di Capo San Donato

Ancora disagi legati al maltempo, in particolare dovuti con ogni probabilità al forte vento che è soffiato sul finalese ed un po' in tutta la provincia tra ieri ed oggi.

A Finale Ligure è infatti crollato sulla via Aurelia un albero, pare un pino marittimo, in prossimità del porto di Capo San Donato.

Non si registrano feriti, ma il transito risulta momentaneamente avere qualche disagio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i resti della pianta dalla sede stradale e mettere in sicurezza la zona.