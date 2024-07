Quiliano, il Palazzetto colpito dai ladri: rubato il fondo cassa, bottiglie e snack

I ladri si sono intrufolati nell'impianto sportivo quilianese sia giovedì che sabato notte portando via in prima battuta qualche moneta e alcuni snack. Due giorni fa invece hanno rubato il fondo cassa vuoto e 4 bottiglie di vino e due di liquore.

"È più il danno morale che materiale. Siamo rammaricati, e la prima volta che succede e non pensavamo ci fosse così tanta cattiveria anche perchè abbiamo sempre aiutato tutti a Quiliano, non ce lo meritiamo. Per noi è un fatto gravissimo. Ci auguriamo che non succeda più" ha detto Pastorelli.