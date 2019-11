Finale Ligure, albero caduto causa maltempo: Aurelia chiusa

"Sulla strada statale 1 ‘Via Aurelia’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 596,400 nel territorio di Finale Ligure, in provincia di Savona, per consentire la rimozione di un albero caduto sul piano viabile a causa del maltempo. Le deviazioni sono segnalate in loco". Lo comunica in una nota l'Anas.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Come riportato dalla nostra redazione, l'albero è caduto all'altezza del porto di Capo San Donato.