Incidente sul Cadibona: a soli 31 anni ha perso la vita Fabio Vacca

A soli 31 anni ha perso la vita nell'incidente avvenuto questa mattina sulla strada del Cadibona in località Maschio.

Fabio Vacca, di Savona, a bordo della sua Fiat 600 si è scontrato contro un fuoristrada ma purtroppo non ce l'ha fatta.

Il giovane che aveva lavorato per 9 anni nel negozio di ricambi per le moto Amer di Savona in via Montenotte, era appassionato di fotografia e per un periodo aveva girato il mondo.

Successivamente ha collaborato con Bornino Demolizioni in zona Paip. Lavorando proprio a stretto contatto con un'altra sua passione: i mezzi a quattro ruote. I genitori invece, molto conosciuti e stimati a Carcare, sono titolari di una bottega artigianale di calzoleria.

"Era come un figlio, ha lavorato per me per 9 anni, poi voleva girare il mondo ed è andato via per seguire la sua passione per la fotografia. Era un bravo ragazzo, di cuore. È entrato da ragazzino ed è andato via come un uomo" lo ricorda commosso il titolare di Amer.