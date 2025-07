Savona, scippa una collanina dal collo di una donna: ladro colpisce in centro

Uno scippo in centro, in via Cesare Battisti a Savona in pieno giorno che crea scalpore.

Ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, una donna è stata aggredita da un soggetto che le ha rubato la collanina al collo e poi è scappato.

La vittima del furto è stata poi soccorsa da alcuni passanti.

Un'altra donna con lo stesso modus operandi è stata derubata in via Cimarosa intorno alle 19.30. In questo caso però ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari visto che cadendo si è procurata la frattura della spalla e diverse contusioni. Era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo in codice giallo con un'ambulanza della Croce Rossa di Savona.

La settimana scorsa inoltre si erano verificati altri due scippi simili nel centro della città.