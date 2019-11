Maltempo: smottamenti e cedimenti a Celle e Varazze

Giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco dell'estremo Levante savonese, oggi pomeriggio.

Alle 15:18, infatti, una squadra proveniente da Varazze è intervenuta in frazione Ferrari a Celle Ligure per liberare la strada da un fenomeno franoso. Sono ancora in corso i lavori di pulizia della sede stradale ma pare che la circolazione non sia completamente paralizzata; la circolazione procede infatti a senso unico alternato dopo la pulizia di una parte dell'arteria viaria. Ad affiancare i Vigili del fuoco anche gli agenti di Polizia Locale per regolare il traffico. Sopralluogo anche da parte del sindaco Caterina Mordeglia. Si temono altri episodi franosi sul tratto.

A Varazze, invece, una betoniera è rimasta in bilico a bordo strada a causa di un cedimento della sede stradale sul lungomare Europa (tratta Baia del Corvo fino alla fine della passeggiata in direzione Cogoleto). Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Savona affiancati da un'autogru di rinforzo. Presente anche la polizia locale.