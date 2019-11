Ferrovie, venerdì 29 novembre sciopero nazionale del personale

Nuovo sciopero in vista per il personale di Ferrovie dello Stato, ad eccezione di quello operante in Piemonte e Valle d'Aosta, per tutta la giornata di venerdì 29 novembre fino alle ore 21.

A partire dalla mezzanotte e fino al termine della mobilitazione i treni potranno subire variazioni o cancellazioni, tuttavia non sono previste modifiche alla circolazione dei mezzi di lunga percorrenza.

Per maggiori info sulla circolazione ferroviaria nel giorno interessato rivolgersi al sito di RFI www.fsnews.it , www.trenitalia.com e www.rfi.it , oppure agli uffici informazioni e assistenza clienti o alle biglietterie delle stazioni.