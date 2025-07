Cucinare con i fiori: Gamberi con zucchine trombetta e Tulbaghia

L’estate è il momento ideale per portare in tavola piatti leggeri, profumati e pieni di colore. I fiori eduli, con la loro bellezza naturale e i sapori sorprendenti, sono l’ingrediente perfetto per aggiungere un tocco creativo e raffinato alle ricette della bella stagione.

Tra i fiori più interessanti da utilizzare in cucina c’è la Tulbaghia, una pianta dal portamento elegante e dai fiori stellati, noti per il loro profumo e il sapore che ricorda quello dell’aglio, ma in versione più fine e delicata.

I fiori di Tulbaghia sono ideali per chi ama le note aromatiche decise ma vuole evitare il gusto invadente dell’aglio tradizionale. Perfetti da utilizzare crudi su insalate, zuppe fredde o verdure estive, sono anche una gioia per gli occhi grazie alla loro forma aggraziata. La Tulbaghia fiorisce a lungo, spesso per gran parte dell’anno, e offre fiori freschi anche fuori stagione.

Io la coltivo sul terrazzo di casa, dove ogni estate mi regala fioriture abbondanti e generose, che durano per settimane e rendono ancora più speciale ogni piatto.

Questa ricetta abbina la dolcezza delle zucchine trombetta, la freschezza dei pomodori cuore di bue e la delicatezza dei gamberi, esaltati dalla nota aromatica e inaspettata della Tulbaghia. Il risultato è un piatto leggero, elegante e sorprendente.

Ricetta: Gamberi con zucchine trombetta e Tulbaghia

Ingredienti (per 2 persone):

200 g di gamberi

2 zucchine trombetta

1 pomodoro cuore di bue

Succo di limone

Olio extravergine di oliva

Fiori freschi di Tulbaghia

Sale e pepe q.b.

Qualche fogliolina di menta (facoltativa)

Procedimento:

Lava e grattugia le zucchine trombetta, poi condiscile con olio extravergine, succo di limone, sale e pepe. Taglia il pomodoro a dadini piccoli ed elimina l’acqua in eccesso, quindi uniscilo alle zucchine. Aggiungi i fiori freschi di Tulbaghia, spezzettandoli delicatamente con le dita. In una padella antiaderente, scalda un filo d’olio e salta i gamberi per 2-3 minuti, finché diventano rosa e teneri.

Per l’impiattamento, usa un coppapasta per creare una base con le zucchine e i pomodori conditi. Adagia sopra i gamberi e, se lo desideri, completa con qualche fogliolina di menta o un’erba aromatica a piacere. Aggiungi i fiori di Tulabaghia e servi il piatto tiepido, accompagnato da fette di pane tostato.