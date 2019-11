Maltempo a Magliolo: disagi nelle frazioni di Canova e Isallo

Alle 14.30 circa risultava isolata, a causa di una frana nel rettilineo tra i Santi Cosma e Damiano e Isallo, questa frazione: i tecnici del Comune sono immediatamente intervenuti per liberare la strada dai detriti e si conta di riaprire a breve il transito.

Da segnalare, inoltre, diversi fenomeni franosi nella frazione di Canova, località rimasta isolata domenica durante il picco di maltempo. Attualmente non vi sono smottamenti che impediscono il traffico ai mezzi, ma si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza in quanto la circolazione può risultare problematica in alcuni punti.