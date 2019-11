Prima conta dei danni alluvionali a Tovo San Giacomo

L’ondata di maltempo che ha investito la Liguria nello scorso fine settimana ha lasciato profonde ferite anche sul territorio del comune di Tovo San Giacomo. Un dissesto ha provocato la rottura della condotta principale dell’acquedotto del Rué in una zona impervia, impossibile da raggiungere viste le condizioni del torrente Maremola: attualmente, dopo un paio di giorni di forti disservizi, l’acqua è tornata nella maggior parte delle abitazioni grazie ad una serie di manovre che stanno portando l’acqua dalla fonte di Isorella. Si stanno intanto concludendo i lavori lungo la SP4 per opera di Servizi Ambientali SpA per la realizzazione di un bypass idrico fra Pietra Ligure e Tovo che, finché non sarà riparato il gusto, dovrebbe sostenere la domanda idrica in valle.

Anche sul fronte della viabilità, i danni sono ingenti e da un prima e sommaria stima ammontano ad almeno 300.000,00 euro. In particolare sono stati riscontrati danni ingenti lungo le strade comunali a Bardino Vecchio: in via Folchi, un ampio movimento franoso sta isolando 5 famiglie e la strada risulta non transitabile. Per lo stesso motivo è chiusa a metà via Portio, mentre via Costino risulta in un tratto danneggiata rendendo necessaria la chiusura di una carreggiata ed è stato istituito un senso unico alternato. L’amministrazione comunale, con apposita delibera di Giunta, ha già stanziato le prime somme per gli interventi di somma urgenza sulle strade e in questi giorni si stanno ultimando i verbali di affidamento dei progetti e dei lavori per intervenire nel più breve tempo possibile.

Dichiara il sindaco Alessandro Oddo: “Purtroppo anche quest’anno il territorio è stato nuovamente colpito da questi eventi sempre più violenti e frequenti che mettono in luce il diffuso dissesto idrogeologico del nostro entroterra. Anche questa volta, la macchina comunale di protezione civile ha funzionato e quindi desidero ringraziare pubblicamente i volontari della AIB, i dipendenti e gli amministratori di Tovo San Giacomo che in questi giorni difficili hanno presidiato il territorio”.