Crisi Funivie e Rinfuse, Lunardon e Righello: "Bene la convocazione ad inizio anno del tavolo al ministero"

"Giudichiamo positivamente l’incontro fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Funivie Spa, i sindacati e le istituzioni locali l’8 gennaio prossimo a Roma". Così i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello.

"Sono tre principali le questioni che il tavolo convocato al Ministero dovrà affrontare: la riparazione delle infrastrutture danneggiate dal maltempo, la copertura della cassa integrazione per i lavoratori che non l’hanno e trovare una prospettiva sia per la gestione delle Funivie, sia per la tenuta del ciclo delle rinfuse - proseguono i consiglieri regionali del Pd - A differenza del Governo precedente, l’attuale Esecutivo ha raccolto nel giro di poche settimane le sollecitazioni dei sindacati, che da oltre un anno chiedono un tavolo sulla crisi delle Funivie e delle rinfuse".