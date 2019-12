Fuochi artificiali sì, ma poco rumorosi, per accogliere a Savona la nave "Costa Smeralda"

Costa Crociere "tende una mano" agli ambientalisti dell'Enpa e annuncia una soluzione di compromesso per quanto riguarda i "botti".

La sede di Savona dell'Ente Nazionale Protezione Animali, infatti, nei giorni scorsi aveva espresso parole di plauso per la decisione della Giunta Caprioglio di abolire i fuochi di Capodanno nella Città della Torretta. Si sa, infatti, che il suono delle esplosioni spaventa gli animali e può persino causare arresti cardiaci negli esemplari più vecchi, più deboli e più sensibili. L'ENPA aveva quindi chiesto alla compagnia di armatori di seguire le orme del sindaco anche in occasione dell'inaugurazione della nuova nave ammiraglia Costa Smeralda.

In tal senso, annuncia Costa Crociere: "Lo spettacolo pirotecnico previsto a Savona il 20 dicembre alle ore 23, in occasione dell'arrivo di Costa Smeralda in città, sarà costituito da fuochi a terra, meno rumorosi rispetto ai fuochi aerei utilizzati di solito in questo tipo di spettacoli.

Gli articoli pirotecnici utilizzati rispettano tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva europea 2013/29/UE, recepita dal D.Lgs 123/2015, che riguarda tra le altre cose anche le emissioni sonore e la salvaguardia di persone, animali e ambiente. I fuochi saranno sparati dalla Fortezza del Priamar.

Ci auguriamo che questo spettacolo possa essere un omaggio gradito a tutti i cittadini savonesi per festeggiare insieme l'arrivo della nuova ammiraglia".