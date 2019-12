Vado, ubriaco in un locale si scaglia contro un carabiniere ferendolo alla mano: in manette un 44enne spagnolo

Nottata decisamente movimentata la scorsa a Vado Ligure, dove i Carabinieri del NOR della Compagnia di Savona hanno arrestato per lesioni, danneggiamento e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale A.E.J.A., 44enne spagnolo residente in Spagna.

Lo straniero, dopo aver alzato il gomito all’interno del New Net Cafè di Vado ha cominciato a creare scompiglio nel locale, disturbando non solo i clienti ma anche i titolari, i quali lo hanno cercato di allontanare. A quel punto l'uomo ha cominciato ad urlare colpendo con calci e pietre la porta del locale danneggiandola.

All’arrivo della pattuglia l’uomo ha rifiutato in un primo momento di farsi identificare, scagliandosi contro i militari e ferendone uno alla mano.

Con non poca difficoltà, gli agenti dell'Arma sono riusciti ad ammanettare lo spagnolo ed arrestarlo, esplicando le formalità del caso e trattenendolo per la nottata nelle camere di sicurezza della caserma.

L'uomo comparirà domani mattina, lunedì, davanti al giudice per il rito in direttissima.