Eni Rewind, sito ex Acna: incontro a Palazzo Nervi con la Provincia e il Comune di Cengio

Questa mattina a Palazzo Nervi l'incontro con Eni Rewind, Provincia di Savona e Comune di Cengio dove la Società che gestisce il sito ex Acna ha fornito un importante aggiornamento sullo stato delle attività.

“L'incontro di oggi si è rivelato fondamentale per avere un aggiornamento puntuale, da parte della Società Syndial, oggi Eni Rewind, sullo stato delle attività che risultano oggi completate, su una parte dell'ampia area in attesa di certificazione e su quelle ancora da definire, dichiara il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

Una relazione presentata, in questa riunione, che mette in evidenza il coinvolgimento degli Enti locali e i loro rispettivi ruoli di competenza e di controllo. Si è discusso, inoltre, dell'adeguamento e del rinnovo delle diverse convenzioni in essere la cui efficacia e strategicità è stata oggi confermata unitamente all'intesa del Comune di Cengio e della Provincia di Savona di proseguire convintamente in questa direzione.”