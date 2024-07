Erano ancorati all'interno dell'Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”: tre diportisti sanzionati dalla Guardia Costiera

Pomeriggio di controlli in mare, giovedì 11 luglio, da parte degli uomini della Guardia Costiera savonese che hanno sanzionato tre diportisti incauti nell'Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”.

I militari, impegnati in un pattugliamento in mare a bordo del battello veloce GC B155 nella cornice dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, hanno individuato tre unità ancorate all’interno della Zona B - di riserva generale - procedendo ad elevare le sanzioni amministrative previste per la violazione del regolamento dell’Area Marina.