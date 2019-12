Allerta meteo: aperta la Sp29 del Cadibona, quasi certamente chiusa la A6

L'allerta è rossa, ma il passo di Cadibona, almeno in questo momento, non fa più paura. Per la giornata di domani, infatti, non è prevista nessuna chiusura del tratto di strada che, nei giorni scorsi, era stato interessato da movimenti franosi.

Commenta il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri: "I fronti aggravati sono stati messi in sicurezza e la situazione complessiva è quella che sappiamo. Al momento, salvo gravi imprevisti dell'ultimo minuto, la strada è aperta".

Discorso diverso per l'autostrada A6 Savona-Torino, che durante le violente precipitazioni di fine novembre aveva avuto un grave cedimento di un viadotto tra i caselli di Savona e Altare.

Si può già infatti pronosticare che l'autostrada sarà chiusa a partire dalle 8 di domani, salvo contrordini. La normativa recita: "In caso di preallarme ed emergenze meteo, si provvederà ad interdire l'A6 al transito, in base al piano speditivo della viabilità sottoscritto con Regione, Prefettura, Comune di Savona, CIMA ed UniFi".