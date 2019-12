Cairo, scontro tra bici e auto a Rocchetta: muore una ciclista. Traffico in tilt

Incidente mortale nella giornata odierna lungo la Statale 29 tra Cairo Montenotte e Rocchetta. L'allarme è stato lanciato intorno all'ora di pranzo e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un'automobile e una bicicletta. Il ciclista, un donna tra i 40/50 anni, è stato sbalzato violentemente a terra.

Immediata la chiamata al 118, ma per la donna, di cui ancora non sono state rese note le generalità, non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, la Croce Bianca di Dego, l'automedica, l'elicottero "Drago" e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.