Albissola, non solo i bagnini nelle spiagge libere: a presidiare il litorale ecco i cani di salvataggio (FOTO E VIDEO)

Non solo bagnini sulle spiagge libere ma anche due membri a quattro zampe della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria.

Da questa mattina ad Albissola Marina, anche con il mare particolarmente mosso, nella spiaggia libera vicino al Monumento al Leoncillo sono ritornati per la quinta stagione consecutiva quindi due assistenti bagnanti più che speciali, i labrador Dark di due anni e mezzo e Eddy di 9 (presente anche il piccolo Thor di 4 mesi), pronti insieme ai bagnini a salvare chi riscontrerà difficoltà in mare.

Due unità cinofile saranno quindi presenti al mattino dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 in tutte le domeniche di luglio e agosto, compreso Ferragosto.

Nel 2022 i due golden retriever Yuma e Max avevano salvato in mare due bambini e il papà. La scorsa stagione ad agosto Mokha e nuovamente Max avevano tratto in salvo un uomo che non riusciva più a tornare a rima.

"Come tutti gli anni siamo qui tutte le domeniche di luglio e di agosto compreso Ferragosto a vigilare sulla spiaggia chiamati dal comune per poter fare questo servizio che noi diamo gratuitamente perché siamo tutti volontari e forniamo questo servizio gratuitamente al comune di Albissola Marina - dice Costantino Laurenzano, presidente della Scuola Cani - praticamente noi ci addestriamo tutto l'anno a fare questo presso i Bau Bau Village dove che è la nostra sede naturale, un buon cane e un buon conduttore dopo circa un anno, un anno e mezzo riescono a arrivare al brevetto che va comunque rinnovato ogni anno, quindi l'allenamento è costante tutto".

"Un ringraziamento vero va a queste persone che si dedicano a questa attività che è gratuita. Loro hanno un impegno anche economico a fare tutte queste cose e poi devolvono il loro tempo la domenica per aiutarci a salvaguardare su tutte le spiagge con un mio vecchio progetto che sta andando avanti e andrà ancora più avanti - dice Roberto Bragantini, assessore con deleghe all'ambiente, protezione civile, difesa del suolo, spiagge e demanio - gli animali per noi sono fondamentali perché li stiamo curando e cerchiamo di dargli spazi ancora maggiori come nel progetto del parco nuovo che sarà poi costituito a breve".

"Devo ringraziare il presidente Costantino Laurenzano, che si è sempre reso disponibile e tutti i soccorritori perché poi non ci dimentichiamo ci sono i cani allenati ma ci sono anche i soccorritori - conclude l'assessore albissolese - Poi ringrazio anche la Capitaneria di Porto che con questa formula, che secondo me è innovativa ed è particolarmente lungimirante di questo tipo di servizio itinerante di salvataggio, ha tappato a livello normativo quei buchi che prima c'erano e quindi loro diciamo si affiancano ai bagnini delle spiagge vicine e nel caso possono utilizzare la loro attrezzatura. La cosa sta andando avanti bene, è il quinto anno e spero di poter ampliare questo tipo di servizio con questa associazione che per noi veramente sta facendo tanto".