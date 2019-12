Quiliano, Enza Maria Pagliara è il nuovo comandante della Polizia Locale tutta "al femminile"

Ha alle spalle un curriculum denso di interventi, sviluppatisi tra il Piemonte, il ponente genovese e l’isola di Ponza. E alcune esperienze significative sviluppate presso la procura della repubblica di Torino. Enza Maria Pagliara, 58 anni, è il nuovo Comandante della Polizia Locale del Comune di Quiliano e prenderà servizio nella mattinata di lunedì 30 dicembre 2019.

“Con l’assunzione del nuovo Comandante”, dichiara il sindaco Nicola Isetta, “abbiamo ripristinato per una buona parte la dotazione organica della struttura della Polizia Locale di Quiliano in pochissimi mesi, a fronte del pensionamento del Comandante, e del trasferimento di due Agenti in altri enti. Questo risultato finale rappresenta per la nostra Amministrazione un punto significativo per riorganizzare l’attività del Corpo di Polizia Municipale sul nostro territorio articolato ed esteso. Faccio i miei migliori auguri alla dott.ssa Pagliara, nella consapevolezza che saprà inserirsi nel tessuto della nostra comunità.”.

Dato curioso: a seguito della recente assunzione in mobilità dell’agente Cristina Montedoro (proveniente dal Comune di Spotorno), la Polizia Locale di Quiliano è ora tutta “al femminile”, in quanto è composta dalla nuova Comandante e da tre Agenti donne. Seguirà poi nei prossimi mesi del 2020 l’assunzione del quarto vigile (in sostituzione di un Agente già dimessosi nel novembre scorso).

La dott.ssa Pagliara, che ha lavorato negli ultimi tempi presso il Comune di Cogoleto (GE) quale Vicecomandante dei vigili, ha partecipato al bando di mobilità indetto dal Comune di Quiliano, in conseguenza del collocamento a riposo dello “storico” titolare Ivano Fraternali. Di origini piemontesi, il nuovo Comandante ha iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione nel novembre 1987, entrando in servizio nel Comando della Polizia Municipale di Torino.

Numerosi gli incarichi sviluppati nel corso degli anni, sia sul fronte dei servizi di viabilità sia su quello della polizia giudiziaria. Ha altresì svolto funzioni di coordinamento per la sicurezza cittadina in occasione delle Olimpiadi Invernali Torino 2006. Successivamente ha collaborato, anche con compiti di ufficiale di polizia giudiziaria, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, anche con riguardo a settori delicati quali lo stalking, la violenza sulle donne e la criminalità organizzata.

Tra il 2015 e l’inizio del 2017 ha svolto la sua attività l’attività nella Polizia Locale presso l’isola di Ponza, diventandone il Comandante. Dal novembre 2017 la dott.ssa Pagliara si è infine trasferita in Liguria, presso il Comune di Cogoleto (GE), quale Vicecomandante. E ora l’approdo a Quiliano, ai vertici della Polizia Locale.