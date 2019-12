Lite tra stranieri su bus di linea: deferito 40enne marocchino dai carabinieri della compagnia di Alassio

Solo l’immediato intervento dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Alassio ha evitato che una furiosa lite, scoppiata all’interno di un pullman della linea Albenga-Pieve di Teco, tra due passeggeri marocchini, entrambi di 40 anni, senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia, degenerasse con conseguenze fatali.

I militari intervenuti sul posto, hanno rilevato che uno dei due marocchini brandiva ancora una bottiglia di vetro spaccata con cui poco prima aveva sfregiato il volto del connazionale, scatenando il panico fra gli altri passeggeri, terrorizzati e impauriti per la terribile scena a cui hanno dovuto assistere impotenti.

Il marocchino ferito è stato subito soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre l’aggressore è stato fermato, accompagnato in caserma e identificato, essendo sprovvisto di documenti. E’ stato deferito all'autorità giudiziaria per la violazione della legge in materia di immigrazione e lesioni aggravate.

Da tempo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sono soliti 'viaggiare', confusi fra i passeggeri, per segnalare episodi del genere.