Carabinieri in incognito arrestano ladro in una chiesa di Loano

Devoti inginocchiati in rispettosa preghiera. Preti che si aggiravano tra le panche e il confessionale. Un particolare fermento, nel primo giorno dell'anno, nella chiesa della Madonna di Loreto a Loano.

Ma tutti questi credenti e questi esponenti del clero erano in realtà Carabinieri, alcuni in borghese, altri celati da perfetti travestimenti, allertati a causa di una serie di furti segnalati nelle cassette delle offerte della chiesa.

E così le manette sono scattate ai polsi di un sessantenne residente a Pinerolo, in provincia di Torino. L'uomo aveva allestito un furbo marchingegno, una sorta di "canna da pesca" con un adesivo al termine della lenza, al quale restavano attaccati i soldi.

L'uomo è stato rinchiuso in una cella di sicurezza della caserma dei Carabinieri e processato per direttissima in tribunale a Savona.

Si sospetta che il sessantenne pinerolese possa essere anche autore di furti messi in atto in altre parrocchie della zona con la medesima tecnica.