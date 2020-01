Albenga: a Palazzo Oddo il ricordo degli "Anni di piombo e di tritolo"

Venerdì 17 gennaio, alle ore 17,30, presso la sala al terzo piano di Palazzo Oddo, organizzata dal Centro Pannunzio e dal DLF di Albenga, si terrà la presentazione del libro di Gianni Oliva “Anni di piombo e di tritolo. 1969-1980 il terrorismo nero e il terrorismo rosso da piazza Fontana alla strage di Bologna” (Ed. Mondadori).

Il 12 dicembre scorso si è ricordato il cinquantesimo anniversario dalla strage di Piazza Fontana con cui iniziò la stagione del terrorismo rosso e dello stragismo nero che durò una decina d’anni con attentati e omicidi. Oliva, storico attento e acuto giornalista, indaga proprio quel periodo, segnato da violenze che generarono paura, terrore, morte e alimentarono il tentativo di destabilizzare il Paese. Un Paese allora in profonda trasformazione, ma sospeso tra modernizzazione e democrazia bloccata, soffocato dalla burocrazia e incapace di dare risposte al disagio sociale crescente.

Un libro quindi per non dimenticare, per far conoscere ciò che è stato alle nuove generazioni e per ricordare le tante vittime, quasi quattrocento, che vennero uccise in quegli anni. Ma soprattutto vuole essere un contributo importante per fare i conti con un passato che spesso viene facilmente rimosso e dimenticato.

Gianni Oliva, storico e giornalista, studioso del Novecento, da anni si occupa degli aspetti meno indagati della nostra storia nazionale. Le sue numerose pubblicazioni coniugano l’applicazione di rigorosi metodi storiografici con una spiccata vocazione divulgativa.