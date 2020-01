Varazze in lutto per la scomparsa di Giambattista Gavarone, uno degli ultimi maestri d'ascia

Si è spento all'età di 96 anni Giambattista Gavarone. A Varazze era conosciuto e stimato da tutti oltre che per la sua gentilezza e cortesia anche per il suo mestiere, che in pochi riescono ancora a tramandare, quello del maestro d'ascia.

Il più grande dei tre fratelli Gavarone, "Baci", così era conosciuto dai varazzini, aveva lavorato nei Cantieri Baglietto e aveva imparato tutti i segreti di una storica arte artigiana legata al mondo navale.

Aveva suonato, fino agli anni 90, il clarinetto nella banda musicale Cardinal Cagliero varazzina.

Lascia il figlio Domenico, (che lo ha ricordato con un post su Facebook), la nuora Martina, la nipote Chiara con il marito Enrico e il pronipote Matteo. Il funerale è stata celebrato questa mattina nella chiesa dell'oratorio di San Domenico a Varazze.