Emergenza climatica tra verità e fake news, a Varazze sbarca il libro "Guerra calda" di Gerardo Greco

Sabato 8 febbraio alle ore 14:30 nella biblioteca civica E. Montale, si terrà 'Guerra calda’, la presentazione del libro del giornalista Gerardo Greco, corrispondente per la Rai a New York, conduttore della trasmissione Agorà su Rai3, direttore di Radio1 e dei Giornali Radio Rai, e poi direttore del Tg4.



Guerra calda, edito da Solferino, è un ‘thriller climatico’ che prende spunto dalla storia dei protagonisti Noah e Iskra per riflettere sul riscaldamento globale e sulle forze economiche e politiche che si agitano dietro questa inesorabile emergenza.

Dialogherà con l'autore Ferruccio Sansa, giornalista de Il Fatto quotidiano. Si occupa di inchieste e cronaca sulla politica, l'ambiente, la speculazione edilizia e gli affari.



Trent’anni di dossier e trame oscure. Verità scientifiche e scenari futuri nel racconto di un’apocalisse che forse si può ancora evitare.



In un mondo che ogni giorno conferma le apocalittiche previsioni degli scienziati del clima, Noah e Iskra cercano la verità su chi ha voluto nascondere la schiacciante evidenza del riscaldamento globale. Dalle lande ghiacciate della Siberia dove i signo­ri del gas portano alla luce un tesoro na­scosto e letale, alla New York spettrale mi­nacciata dall’uragano Sandy sino alle coste di Ravenna, erose dal mare che continua a crescere: i due giovani attivisti, nipoti di esuli siberiani, si trovano e si perdono, le­gati dall’emergenza comune di salvare la Terra, finché si è ancora in tempo.

Intorno a loro gli schieramenti opposti del­la guerra del clima conducono un gioco pericoloso, che riguarda il destino dell’u­manità e di un pianeta in bilico tra azioni di hacker russi, interessi di lobbisti cinesi e conflitti tra esperti.

Con la tensione di un thriller e i dettagli di una serrata cronaca sul campo, Gerardo Greco ricostruisce le tappe del Climate­gate che, nel 2009, ha contribuito al fal­limento della conferenza di Copenhagen, condannando il termometro a salire in una escalation pericolosa. Una corsa ver­so il baratro che ripercorre i drammatici eventi climatici degli ultimi dieci anni e i cambiamenti che trent’anni fa gli studio­si potevano già leggere nelle sezioni dei tronchi degli alberi fossili. Resta solo una domanda sottotraccia, venata di inquietu­dine e speranza: abbiamo ancora tempo?