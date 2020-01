Si ringrazia Stefano Mallarini per il materiale fotografico

A Pallare nella tarda mattinata di oggi (attorno alle 13:15) sono intervenuti tre mezzi del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cairo Montenotte per domare un principio di incendio divampato da una canna fumaria di uno stabile in via IV Novembre.

Fortunatamente non si registrano persone ustionate, ferite o intossicate ma il bilancio è di un grave danneggiamento al sottotetto dell'immobile.