Biker si infortuna sulla strada a Orco Feglino durante un'escursione. Tempestivo l'intervento dei militi della Croce Verde Finalborgo.

Per l'infortunato, un uomo di circa 50 anni di età, le condizioni non sono preoccupanti: è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure per minimi accertamenti. Ha riportato soltanto lievi contusioni.