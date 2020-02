Va a sbattere con la moto contro un muro: una persona in codice giallo al San Paolo

Altro incidente in moto dopo quello avvenuto ieri a Ceriale sulle strade savonesi.

Stavolta l'episodio, verificatosi stamattina intorno alle 11.15, ha coinvolto un centauro a Varazze. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe andato a sbattere contro un muro facendo scattare subito l'allarme.

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Sul posto sono in corso in questi minuti i soccorsi da parte della Croce Verde di Albisola che hanno provveduto a prestare le prime cure del caso prima di trasportare il ferito in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.



AGGIORNAMENTI IN CORSO