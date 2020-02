Sanremo2020: anche la provincia di Savona ospite ieri sera a 'Casa Sanremo' (FOTO e VIDEO)

La suggestiva cornice di Casa Sanremo, uno dei punti di riferimento della città dei fiori durante la settimana del Festival, ha ospitato ieri sera l’incontro dedicato a operatori, associazioni di categoria e stakeholder del comparto turistico regionale.

Per Regione Liguria e Agenzia in Liguria è stata l'occasione per annunciare il lancio della stagione estiva ligure nella cornice di terrazza Martini a Milano il prossimo 23 marzo, con un grande appuntamento dedicato alle bellezze della nostra regione e, appunto, alla stagione estiva 2020.

Il presidente Toti ha spiegato come la strada tracciata dalla giunta regionale nell'ambito della promozione turistica, che ha consegnato all'Italia ed al mondo un'immagine di "terra splendida, pronta ad accogliere i turisti, raggiungibile e, ovviamente, ricca di attrattive" stia poco alla volta dando i suoi frutti.

Chiusa in soffitta dunque la vecchia immagine di Liguria, ecco la scelta di presentare la regione con un evento aperto al mondo anche nella location. Importante il lavoro svolto partecipando a fiere ed eventi, come ad esempio il Festival di Sanremo o la cerimonia dei Nobel, come ha ricordato l'assessore al Turismo Berrino, ma non solo.

Presente all'evento anche la provincia di Savona, rappresentata anche dal presidente di UPA, Angelo Berlangieri, che ha sottolineato come necessario sia ragionare da sistema: "Il turista non cerca più la singola località ma le destinazioni, e spesso noi commettiamo l'errore di andare località contro località. Se noi andiamo contro questa tendenza si ha un 'missmatch' tra domanda e offerta: qui fare sistema insieme sotto al cappello del brand Liguria è fondamentale. Il Festival di Sanremo è un brand tipicamente ligure di cui tutti dobbiamo approfittare per eventuali ricadute".

Una tendenza confermata dal vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri: "Partecipare a questi eventi ed aggiornarsi è l'unico modo di crescere. Per tutto il Ponente il Festival è sempre stato un evento che dona grande visibilità, ed abbinarlo ad un elemento enogastronomico è una carta vincente".

Anche l'elemento industriale, oltre a quello turistico, era presente. Un'unione possibile tra i due settori dell'economia savonese secondo il sindaco di Vado, Monica Giuliano: "Siamo una Regione che nei suoi pochi chilometri di costa sta sviluppando una portualità con progetti veramente importanti ed investimenti forti da parte di operatori mondiali, con situazioni che richiamano un'attività legata al turismo ed ai prodotti tipici. Questo è possibile dove si lavora in modo congiunto, stop alle rivalità: c'è spazio per tutti".

Immancabile poi il richiamo alla necessità di interventi sulla rete viaria e sulle infrastrutture, espresso da tutti gli attori della politica locale ed imprenditoriale savonese presenti ieri. Ma la stagione turistica si avvicina, e la Liguria lavora per non farsi trovare impreparata.