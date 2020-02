Accoltella il gemello dopo una lite ad Andora: il Gip chiede la perizia psichiatrica

Aveva ferito gravemente con un coltello il fratello gemello e si era dato alla fuga, ma poi si era consegnato ai carabinieri che lo avevano tratto in arresto.

Il Giudice per le indagini preliminari Alessia Ceccardi la prossima settimana conferirà l'incarico per una perizia psichiatrica per chiarire le condizioni mentali di C.S.,18enne di Andora.

Un'ennesima discussione con toni accesi e violenti, era avvenuta lo scorso 22 gennaio all'interno di un'abitazione di via Pertini ad Andora. Alcune parole infuocate hanno armato la mano di C.S. offeso per l’insulto e la provocazione ricevuta. Alla presenza della mamma, aveva preso un coltello da cucina e accecato dall'odio, aveva sferrato tre fendenti nei confronti del gemello che non aveva fatto in tempo a difendersi, cadendo a terra in una pozza di sangue.

Subito dopo, il responsabile si era dileguato per far perdere le proprie tracce, buttando il coltello in un bidone dell’immondizia che si trovava fuori dalla abitazione. La mamma, atterrita e scioccata per la tragica scena alla quale aveva dovuto assistere, aveva chiamato il 112, il cui operatore, oltre a mandare nell'immediatezza una pattuglia della radiomobile dei carabinieri di Alassio a cercare il fuggiasco, si era fatto spiegare sommariamente cosa fosse successo.

Era stato l’operatore della centrale operativa, con il suo bagaglio di esperienza, a chiamare sul cellulare il gemello che scappava per nascondersi. Dopo un'estenuante telefonata, era riuscito ad indurlo alla ragione e a consegnarsi ai carabinieri della radiomobile. Il coltello ritrovato occultato in un bidone, era stato sequestrato successivamente.

Il giovane era stato tratto in arresto per tentato omicidio ed associato in carcere a Imperia. Sul posto, nell'immediatezza dei fatti, erano giunti anche il Comandante della stazione dei carabinieri di Andora, luogotenente Giorgio Santopoli.

Il personale del nucleo operativo della Compagnia di Alassio, coinvolto in tutte le fasi operative, ha proceduto ai rilievi di competenza riguardo il repertamento del sangue e dei vestiti.

Il gemello ferito, era stato trasportato dal 118 a Pietra Ligure.