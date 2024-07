Albenga, Distilo fonda il Gruppo Misto e si prepara a tornare in un partito di centrodestra

Un rientro "a casa" nel partito che lo ha visto nascere politicamente (Forza Italia) o in quello che lo ha candidato alla regionali nel 2020 e con il quale ha ancora "ancora questioni aperte". Diego Distilo, consigliere comunale di Albenga eletto nella lista "Aria nuova per Albenga", nata nel 2019 a sostegno della candidatura a primo cittadino dello stesso geometra ingauno, esce dal gruppo schieratosi alle urne con Nicola Podio e forma il misto.

"Ho costituito il Gruppo Misto non per motivi strategici sulla geografia consiliare - spiega Distilo - ma per un semplice passaggio dalla parte civica ai partiti politici. Che possono essere Forza Italia o Fratelli d'Italia. Io sono nato nel 1999 in Forza Italia; ora c'è una nuova dirigenza ed ho legami forti con Scajola. Con Fratelli d'Italia ho ancora delle questioni aperte e sto ragionando con i vertici romani, non cittadini , provinciali o regionali. Sono loro che mi hanno candidato nel 2020 alle regionali. Sono solo nel gruppo ma chi volesse farne parte ha diretto a parteciparvi".

Il consigliere del nuovo misto sarebbe destinato a non restare solo nel gruppo a lungo. Alcune voci, per ora non confermate, parlano di un suo collega di maggioranza pronto ad entrare a farne parte.

Distilo, non sarebbe un caso, era stato decisivo 5 anni fa con il suo “apparentamento” per la vittoria di Riccardo Tomatis, centrosinistra, e il suo ritorno alle ultime elezioni era considerato un asso nella manica per il centrodestra, ma così non è andata.