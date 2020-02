Savona si propone alla BIT di Milano come luogo perfetto per turismo congressuale

A seguito della firma del protocollo di collaborazione tra Ente Fiera di Savona, con il sostegno attivo dell’Assessore al Turismo del Comune di Savona Doriana Roddino e di un gruppo di operatori del settore MICE savonese, e il Consorzio di Promozione Regionale Meet in Liguria, l’offerta congressuale savonese è stata presentata alla recente BIT 2020 di Milano (9-11 febbraio). Meet in Liguria, che collabora con la Regione Liguria e l’Agenzia Regionale di Promozione, ha presentato l’offerta ligure, finalmente completata dalle strutture savonesi, al “Villaggio MICE”, area di BIT 2020 dedicata esclusivamente ai contatti con operatori del settore. Riccardo Esposto, organizzatore di eventi savonese, insieme ad altri colleghi di Meet in Liguria, ha illustrato le strutture ed i servizi MICE del savonese. Sono stati effettuati incontri con operatori italiani, russi, inglesi, centro europei, sudamericani e statunitensi.

Parallelamente è stato messo on line, a cura di Ente Fiera Savona, il sito www.gruppocongressisavona.it che dà visibilità all’offerta MICE locale.

“E’ con grande soddisfazione – dice Vincenzo Bertino, Presidente Confcommercio di Savona – che appoggiamo e sosteniamo questi primi importanti passi per ridare visibilità all’offerta MICE savonese!”

La prossima iniziativa promozionale di Meet in Liguria sarà, a breve (27-28 marzo), la partecipazione al workshop di Moltrasio (CO) dedicato agli incontri con i manager della meeting industry nazionale, presso il Grand Hotel Imperiale Resort & Spa.