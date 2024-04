Clinic Medical Beauty lancia i Clinic Bar

Clinic Medical Beauty, leader nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica in Italia, negli anni è diventata un punto di riferimento d’eccellenza per la cura estetica di viso e corpo, Tra le ultime tendenze in arrivo dagli Stati Uniti il Modello “Botox Bar” e per raggiungere l’esempio degli States, Clinic Medical Beauty ha strutturato i Clinic Bar, dei piccoli ambulatori di medicina e trattamenti estetici su strada con ampi orari di apertura, che consentono agli utenti un ritocchino rapido durante la pausa pranzo prima di ritornare a lavoro con pacchetti vantaggiosi e pagamenti dilazionati nel tempo.

“Quello dei Clinic Bar sarà un progetto dedicato a tutti, in particolare alle donne tra i diciotto e i trent’anni, che vorranno avvicinarsi alla medicina estetica e alla chirurgia plastica senza senza troppi filtri e che potranno farlo entrando semplicemente in un negozio”. A dirlo Gianluca Profili general manager di Clinic Medical Beauty. “La parola ‘bar’ non deve indurci in errore in quanto è finalizzata all’arco temporale di apertura che è molto ampio - ha spiegato Profili-, dalle nove alle venti di sera, dal lunedì alla domenica. I Clinic Bar saranno presenti in tutte le strade più importanti delle grandi città e soprattutto nei centri commerciali”.

Profili ha parlato anche riguardo alla giusta location dei Clinic Bar: “Saranno negozi della dimensione di settanta, ottanta metri circa, dove all’interno ci saranno una reception, un desk, una sala d’attesa e due preambulatori per la medicina estetica. Ad occuparsi dello sviluppo del progetto, essendo lo stesso dedicato alle giovani donne, abbiamo deciso che all’interno dell’azienda saranno proprio figure giovani a sviluppare questa nuova idea. In particolare, mio figlio Matteo sarà colui che deciderà la parte retail, quindi, quella relativa alla visita dei locali, dei luoghi dove andremo a strutturare quest’idea, mentre Federica Valentini, mia assistente ormai da molti anni, svilupperà tutta la parte della proposta commerciale, ovvero, i tipi di trattamenti che andremo ad effettuare”.

L’obiettivo è avvicinare sempre più la medicina estetica al paziente, offrendo un’occasione importante anche ai giovani imprenditori, che intendono aprire un Clinic Bar: “L’importante è trovare un locale o su una strada principale o all’interno di un centro commerciale” a spiegarlo è Matteo Profili retail manager di Clinic Medical Beauty: “La grandezza del locale si aggira tra i sessanta e gli ottanta metri quadrati con un investimento iniziale tra i 75mila e i 100mila euro. Un progetto certamente adatto anche ai giovani imprenditori”, ha concluso Matteo Profili.

In Italia si registra ogni anno un aumento del 25% tra chi ricorre a trattamenti estetici per questo Clinic Medical Beauty si impegna a restare all'avanguardia sulle nuove tendenze e tecnologie senza trascurare il concetto di sostenibilità, pensiero ribadito da Federica Valentini beauty advisor di Clinic Medical Beauty: “Clinic in questi anni si è sempre impegnata a ricercare tecnologie nuove e sempre più performanti tenendo, però, sempre conto dell’innovazione sostenibile”.