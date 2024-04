Conto corrente a Dubai: aprilo con Daniele Pescara

Aprire un conto bancario a Dubai è un processo che richiede l'assistenza di un esperto consulente, in quanto le procedure per l'apertura di un conto corrente per società sono diventate sempre più complicate nel corso del tempo. Affidarsi ad un esperto del settore è l’unica soluzione per chi cerca affidabilità, professionalità e competenza. Daniele Pescara è il consulente di riferimento per gli imprenditori che desiderano Aprire un Conto Corrente a Dubai: scopriamo insieme perché.

Aprire un Conto Corrente a Dubai

Aprire un conto bancario a Dubai o in un'altra località degli Emirati Arabi Uniti è argomento di dibattito e richiede approfondimenti da parte di un consulente qualificato, affidabile e accreditato presso istituti bancari emiratini.

In effetti, sebbene l’Emirato offra una vasta gamma di servizi bancari con procedure trasparenti e basi normative solide, l'apertura di un conto aziendale a Dubai è diventata progressivamente più complessa nel tempo.

È importante precisare fin da subito che aprire un conto privato per un cliente aziendale è inutile, poiché l'uso di un conto personale per scopi commerciali è vietato e può comportare multe fino a 30.000 Dirham, oltre alla chiusura del conto.

Caratteristiche dei conti bancari negli Emirati Arabi e a Dubai

In passato, negli Emirati Arabi Uniti, era possibile aprire conti correnti per società estere sia onshore che offshore, registrate in giurisdizioni come le Isole Vergini Britanniche, Seychelles, Panama e altre.

Tuttavia, la situazione è cambiata e attualmente solo le società con sede negli Emirati Arabi Uniti o le filiali di società straniere, denominate "Branch", possono aprire conti bancari.

Ciò implica che per aprire un conto corrente a Dubai è necessario trasferire l'attività nella regione o aprirne una nuova.

È importante notare che gli Emirati Arabi Uniti partecipano allo scambio automatico di informazioni, noto anche come CRS (Common Reporting Standard), promosso dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), un'organizzazione internazionale che si occupa di questioni economiche tra i suoi membri.

L'OCSE ha sviluppato uno "standard globale unificato" per lo scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali, approvato dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 nel 2014.

Questo standard include un modello di accordo intergovernativo, regole comuni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e un commentario esplicativo.

L'operatività di questo standard è regolata da un accordo multilaterale chiamato "Multilateral Competent Authority Agreement" (MCAA), basato sull'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1998, che disciplina l'assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale.

Inoltre, prima di aprire un conto a Dubai, è importante considerare gli accordi tra gli Emirati Arabi Uniti e la SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), società belga fondata nel 1973 che gestisce le telecomunicazioni finanziarie interbancarie globali.

È importante notare che le procedure per l'apertura di un nuovo conto corrente variano significativamente a seconda della solvibilità del cliente.

Anche se è possibile aprire un conto corrente a Dubai in diverse valute, l'AED e l'USD rimangono le valute preferenziali.

Apertura conto bancario a Dubai: i vantaggi

Innanzitutto, tra i vantaggi chiave di aprire un conto corrente a Dubai c'è la sicurezza di ricevere un solido supporto aziendale da parte di infrastrutture avanzate e sistemi finanziari all'avanguardia, che fungono da ponte tra il mondo intero con Dubai come rinomato centro finanziario globale.

Inoltre, ci sono altri benefici offerti da questo territorio, come:

- La protezione delle informazioni del titolare del conto bancario;

- Tariffe bancarie notevolmente competitive, considerando l'alto livello di servizio fornito.

- Assenza di restrizioni sui depositi;

- Assenza di limiti di prelievo;

- Il personale bancario è orientato al servizio clienti senza fare domande invasive sulla persona o sull'attività finanziaria, rispettando rigorosamente la regolamentazione e il codice etico dell'istituto di credito;

- Prospettive di sviluppo significative nel settore bancario e nella collaborazione con istituzioni finanziarie di rilievo;

- Eccellenti indicatori di capitalizzazione delle banche locali.

Come si apre un conto bancario a Dubai?

Le procedure di apertura di un conto corrente variano notevolmente da una banca all'altra.

Per questo motivo, è impensabile gestire l'apertura di un conto corrente senza l'aiuto di un consulente qualificato presso le principali istituzioni bancarie, altrimenti sarebbe un dispendio di tempo e denaro quasi insostenibile.

L’iter è molto strutturato e va conosciuto alla perfezione al fine di portare a termine tutta la procedura di apertura del conto con successo.

Oltre alla necessità di essere presenti di persona per firmare i documenti, la maggior parte delle banche richiede:

- un deposito minimo per attivare i servizi di home banking;

- l'emissione di una carta di debito;

- l'emissione di una carta di credito;

- la fornitura di un libretto degli assegni.

Difficoltà nell'Aprire un Conto Corrente a Dubai

La sfida principale nell'apertura di una società a Dubai riguarda il rispetto delle normative per l'attivazione di un conto bancario.

Questo passaggio, come accennato, non va sottovalutato per la sua complessità.

È quindi essenziale rivolgersi a professionisti con esperienza nel settore, capaci di valutare attentamente l'affidabilità delle banche internazionali come Barclays e HSBC.

Ecco perché è cruciale affidarsi a un consulente accreditato direttamente presso le istituzioni bancarie, con una licenza che gli permetta di interagire direttamente con i dirigenti delle banche.

Dopo aver preparato la documentazione necessaria, sarà possibile presentare il cliente alla banca e presentare la sua richiesta in modo professionale.

Attualmente, Daniele Pescara Consultancy è uno dei pochi uffici che offre in modo contrattuale l'apertura di una società e del relativo conto corrente, in linea con i requisiti di solvibilità e attività del cliente.

Date la particolarità delle procedure, è essenziale avere un intermediario con le banche che abbia esperienza in questo settore.

Per questo motivo, Daniele Pescara Consultancy è un partner diretto dei principali istituti di credito negli Emirati Arabi.

Daniele Pescara Consultancy è un punto di riferimento per una clientela premium interessata alla costituzione di società a Dubai, offrendo servizi specializzati nell'apertura di sistemi di pagamento integrati come conti correnti, POS, lettere di credito e soluzioni di pagamento online.

Lo Studio è accreditato presso le principali aree fiscali speciali e banche d'affari degli Emirati Arabi Uniti, garantendo relazioni ufficiali e privilegiate tramite canali autorizzati.

In aggiunta ai servizi standard, vengono offerte opzioni di up-selling modulari come il servizio di apertura rapida di conti correnti, servizi Pro-Vip e profili di marketing personalizzati.

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.danielepescaraconsultancy.com