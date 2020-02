Crisi Funivie, Danilo Causa (Fit-Cisl): "La confusione regna sovrana, i lavoratori chiedono rispetto e certezze"

"Mi sembra che ormai qualcuno abbia perso la testa. Chi è al Governo e dovrebbe votare con la commissione, evidenzio senza neppure un ligure, il decreto mille proroghe con all’interno i due emendamenti dice che la colpa è dell’opposizione? Non è che a Roma qualche altro politico di un’altra Regione della maggioranza abbia inserito altri emendamenti a scapito dei nostri? Non è che qualcuno si sia svegliato in ritardo? Qui la confusione regna sovrana, le OO.SS. e soprattutto i lavoratori chiedono rispetto e certezze: non vogliamo rimanere schiacciati in mezzo a queste diatribe politiche che non ci interessano". Così Danilo Causa, segretario Fit-Cisl Sv/Im sulla crisi di Funivie spa.