Cerchi o offri casa a Savona? OIKIA è la risposta

Chi cerca casa a Savona o chi sta cercando di venderla o affittarla, sia che si tratti di un privato o di un esperto del settore, da oggi avrà un nuovo alleato: nasce Oikia.it , un nuovo portale di compravendita immobiliare che eredita anni di esperienza maturata dal suo predecessore RaccoltaCase.

Questo nuovo progetto prende il nome dal greco Oikos che significa “casa”, quasi a voler identificare in maniera diretta e immediata sia il campo d’azione del portale, sia i valori che l’editore vuole comunicare: affidabilità, semplicità e sicurezza sono le parole chiave che descrivono il carattere di Oikia.

VISIBILITA’ PER GLI INSERZIONISTI GARANTITA DA IMPORTANTI INVESTIMENTI SUL WEB

La nuova veste di RaccoltaCase è supportata da importanti e strategici investimenti pubblicitari: la nascita di Oikia è stata infatti accompagnata da interventi di promozione sul web attraverso motori di ricerca e siti internet di settore e una capillarizzazione settoriale grazie all’utilizzo di offerte mirate, blog specifci e influencer.

OIKIA: LA RIVISTA

Anche se il podio della fruibilità è indiscutibilmente assegnato a internet, Oikia verrà distribuita anche in forma cartacea attraverso una rivista di settore che uscirà su base mensile. Questa scelta strategica è stata guidata dalle risposte positive che RaccoltaCase ha già conquistato negli anni con la sua rivista settimanale e garantirà al territorio di Savona e provincia (ma non solo) un importante canale di comunicazione fatto di testi giornalistici, immagini in alta definizione e puntuali aggiornamenti sul mercato ligure.

MERCATO IMMOBILIARE 2020: LE PREVISIONI SONO OTTIMISTICHE (E SAVONA NON FA ECCEZIONE)

Le previsioni del 2020 per il mercato immobiliare sono molto incoraggianti e prevedono un incremento delle transazioni, confermando il settore come uno dei migliori su cui investire.

Il podio delle città più proficue dal punto di vista del ritorno dall’investimento se lo aggiudicano ancora una volta i grandi centri urbani come Milano, Bologna e Roma, ma con il nuovo portale Oikia, anche centri come Savona o altre zone della Liguria, del Piemonte e dell’Emilia Romagna possono contare su un alleato affidabile che possa guidare gli investitori nelle loro transazioni.

Senza contare che, come città di mare, la domanda su Savona, da sempre, non conosce flessione. Specie nelle zone centrali (Centro Storico) e Chiavella Fontanassa.

Quotazione immobiliare su Savona, per non incorrere in fregature.

L’Agenzia Delle Entrate anche per il Comune di Savona, mette a disposizione uno strumento per verificare la coerenza tra richiesta economica delle offerte immobiliari e l’effettivo valore di mercato. È possibile infatti consultare gratuitamente la Banca dati delle quotazioni immobiliari , che tiene traccia delle fluttuazioni di valore degli immobili a seconda della città, della zona e delle caratteristiche dell’immobile di interesse.