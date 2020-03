Alassio, martedì o mercoledì dovrebbero tornare a casa i dipendenti in quarantena negli hotel

Sono ancora 17 i dipendenti dell'Hotel Bel Sit e Al Mare di Alassio in quarantena a causa del Coronavirus. Martedì o mercoledì prossimo dovrebbero concludersi i 14 giorni di isolamento e riuscirebbero così a ritornare nelle proprie abitazioni.

"Speriamo che finisca il prima possibile, tra 4/5 giorni sono due settimane che siamo 'reclusi' nell'albergo - spiega Albert Baca, cameriere albanese dell'Hotel Bel Sit, intervistato dalla nostra redazione lo scorso 26 febbraio (leggi Qui) - attendiamo i risultati dei tamponi dei dipendenti, oggi ne faranno altri. Il mio primo tampone era negativo ora aspetto l'esito del secondo".

"Non vengono a farci tutti i giorni le visite ma ci chiamano per sapere come stiamo, se non abbiamo sintomi giustamente non ha senso venire" continua Albert.

Un problema che si è venuto a creare è legato alla spazzatura, ma da lunedì dovrebbe essere risolto: "Abbiamo pulito e sanificato le altre stanze che erano rimaste sporche ma i bidoni sono piccoli e si riempono subito. Il Comune ha provveduto a mandare del personale a ritirare i rifiuti, qualcosa è pero rimasto e verrà portato via nei prossimi giorni".

Il presidente della Regione Giovanni Toti aveva elogiato il grande lavoro di Albert che ha assistito e mantenuto alto il morale delle persone in quarantena con lui oltre a promettergli l'ottenimento della cittadinanza italiana.