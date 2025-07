Selezioni per "Il + Bello d’Italia": appuntamento questa sera ad Alassio

Questa sera, mercoledì 10 luglio alle ore 21, il BarSito sul lungomare di ponente ad Alassio (passeggiata Ciccione 15, nei pressi degli hotel Igea e Mediterranée) ospiterà una delle selezioni del celebre concorso Il + Bello d’Italia. L’evento vedrà sfilare giovani concorrenti davanti a una giuria tutta al femminile, in tre differenti uscite: abbigliamento casual, elegante e costume da bagno.

Oltre alla proclamazione del vincitore assoluto, saranno assegnate sette fasce speciali: L’Uomo Ideale, Il Talento, Cinema, TV, Sport, Moda e Generazione Z. La serata è organizzata con il sostegno dei titolari del "BarSito", Gustavo Lacarrieu ed Enrico Chiapuzzi.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Alassio, dal CONI Savona e da Libertas Savona, rappresenta una tappa significativa verso la finale nazionale del concorso, in programma per il prossimo 24 agosto in piazza Partigiani, cuore storico della manifestazione fondata nel 1979 dai fratelli Silvio e Antonio Fasano.

La conduzione della serata sarà affidata a Barbara Morris, volto ormai familiare del concorso, già presentatrice di numerose finali nazionali. La direzione artistica è curata da Fabio Fallabrino, mentre il main sponsor dell’evento è "Viticoltori Ingauni".

Non manca una nota ironica da parte del sindaco Marco Melgrati, che ricorda con leggerezza: "L’anno scorso mi sono presentato alla giuria mostrando il mio fisico. Ho tentato, ma non sono riuscito a conquistare una fascia. Chissà quest’anno...".