Alassio, un incontro per dire “Stop alle truffe”: consigli e strumenti per gli anziani

Nell’ambito dell’iniziativa “Alassio di Venerdì”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, venerdì 11 luglio alle ore 18, presso l’Auditorium della biblioteca civica “Renzo Deaglio”, si terrà l’incontro “Stop alle truffe”, dedicato a strumenti, strategie e consigli pratici per la tutela degli anziani.

A guidare l’incontro sarà Andrea Frumento, dirigente del Commissariato di Alassio, che illustrerà le principali tecniche utilizzate dai truffatori e fornirà indicazioni concrete per riconoscere i pericoli e proteggersi, dentro e fuori casa.

“Nell’ambito di ‘Alassio di Venerdì’ — sottolinea il consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio, Mariacristina Boeri — siamo lieti di offrire ai cittadini e ai turisti un’occasione preziosa per rafforzare la sicurezza delle fasce più vulnerabili, e non solo. Incontri come questo aiutano a rendere le persone più consapevoli dei rischi legati alle truffe e a fornire strumenti utili per evitarli. Ringrazio il dirigente Frumento per la disponibilità e la sensibilità dimostrate per questo appuntamento, che rappresenta un segnale di vicinanza tra le forze dell’ordine e la comunità, nel segno della prevenzione e della collaborazione”. Ingresso libero.