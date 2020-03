Quiliano, sospesi gli incontri pubblici sulla raccolta differenziata

Preso atto delle nuove Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 disposte dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, l'Amministrazione Comunale, in accordo con la Società SAT S.p.a., comunica la sospensione degli incontri informativi per il miglioramento della qualità dei rifiuti da parte delle utenze domestiche previsti nelle seguenti date, indicate nei calendari trasmessi alle singole utenze:

Quiliano – Sala Consiliare – 10 marzo - ore 20.30

Teatro di Valleggia – 12 marzo – ore 20.30

Montagna Società di Mutuo Soccorso – 18 marzo – ore 20.30

Roviasca – Circolo Acli – 19 marzo – ore 20.30

Cadibona – Cadifugio – 25 marzo – ore 20.30.

Al termine dell'emergenza, la cittadinanza verrà tempestivamente informata riguardo le nuove date che verranno stabilite per la realizzazione degli incontri sospesi.