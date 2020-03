Regionali, il Movimento 5 Stelle ha deciso: si alle consultazioni per un'alleanza con il PD

Sì ad un'eventuale alleanza con il Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Liguria nel prossimo mese di maggio. Questa la decisione della consultazione sulla piattaforma Rousseau avvenuta alle 12.00, attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto residenti in Liguria hanno potuto esprimere la loro opinione sulla proposta fatta dal capo politico Vito Crimi di aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali.

Sono state espresse complessivamente 1.664 preferenze da parte degli aventi diritto al voto, con una buona prevalenza dei sì con 960 voti (57.7%). I contrari invece sono stati 704 (42.3%).

Da monitorare, a questo punto, la posizione di quella che fino a pochissime ore fa sembrava essere con certezza la candidata dei pentastellati, ovvero Alice Salvatore. In un appello lanciato ieri tramite i propri social network l'attuale capogruppo in consiglio Regionale aveva sottolineato ancora una volta la "unicità e straordinarietà del Movimento in tutto il panorama politico italiano" che consente una democrazia così diretta. Ma al tempo stesso aveva ribadito la propria tradizione, legata al fondatore Roberto Casaleggio: no alle alleanze con partiti appartenenti alla 'vecchia politica'.