Disinfezione delle strade, in maggioranza a Savona si dividono. Giusto: "Quanto prima deve essere effettuata", Caprioglio: "Non esistono evidenze scientifiche dell'efficacia"

“In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Savona e Presidente Regionale SMI - Sindacato Medici Italiani auspico che, quanto prima, venga effettuata la disinfezione delle strade cittadine al fine di contrastare la moltiplicazione dei virus patogeni, per cui sarebbe opportuno procedere alla sanificazione delle strade a tutela della nostra igiene”.

Renato Giusto si è espresso in questo modo relativamente alla sanificazione delle strade di Savona, una presa di posizione che va in contrasto da quanto detto dal sindaco Ilaria Caprioglio che si è allineata alla decisione di altri colleghi primi cittadini del savonese.

"A seguito di sollecitazioni arrivate da alcuni cittadini riguardo alla sanificazione di strade pubbliche teniamo a precisare come ad oggi non esistano evidenze scientifiche dell'efficacia di tali trattamenti nel contrastare la diffusione del Covid-19 e di conseguenza non ci sono indicazioni da parte degli Enti preposti alla tutela della salute pubblica internazionali e nazionali sull'utilità della stessa" spiegano i sindaci in una nota congiunta condivisa dalla prima cittadina di Savona.

"Per questi motivi è nostra intenzione non avviare alcun intervento di sanificazione stradale, procedendo eventualmente con interventi di pulizia e lavaggio strade straordinari ma seguendo le consuete modalità, concordando che l'impiego di risorse pubbliche, soprattutto in questo momento critico, vada utilizzato in modo razionale per mettere in campo misure utili, efficaci e scientificamente documentate per far fronte a questa emergenza" continuano.

Un ulteriore presa di posizione diversa all'interno della stessa maggioranza di Palazzo Sisto che vede sul fronte Carroccio da una parte il presidente del Consiglio Comunale dirsi favorevole alla disinfezione e dall'altra la prima cittadina che ha optato per non metterla in atto.